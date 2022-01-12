Общий аккаунт Гугл на двух телефонах — удобство или головная боль? Ответ зависит от ситуации, поскольку бывают случаи, когда использование одной и та же учетки на разных устройствах грозит утерей личный данных.

Особенности работы с аккаунтом Google под разными телефонами

Подвязывая свой Гугл-аккаунт к очередному гаджету, не стоит волноваться за его судьбу. Ведь любую учетку всегда можно отвязать или, на крайний случай, удалить полностью.

Возможно ли использование общей учетной записи на разных гаджетах?

Ответ на этот часто задаваемый вопрос положительный – еще как возможно! Одна учетная запись Гугл может использоваться на разных устройствах, причем независимо от того, под управлением какой операционки они работают.

Так, например, одна и та же учетка может работать и на ПК с ОС Windows, и на смартфоне или планшете с системой Android. Более того, учетных записей на одном устройстве может быть несколько.

И если вы, к примеру, хотите воспользоваться сервисами Google на чужом компьютере, но при этом вам крайне необходим доступ к вашим электронным таблицам или Гугл-докам, то можно просто переключить учетки в настройках профиля.

С одной стороны, такое положение вещей делает работу с Google максимально удобной, поскольку нет необходимости перебрасывать важные документы и другие файлы на флешку либо сохранять их в почте. Но есть и другая сторона медали, ведь если вы забудете выйти из своей учетки на чужом устройстве, пользователю последнего будут доступны вся ваша информация.

Как отвязать Гугл-аккаунт от одного телефона, чтоб он остался на втором

В тех случаях, когда вы больше не собираетесь использовать гаджет, целесообразно отвязать свой Гугл-аккаунт от него. Причины могут быть разными: смартфон продали, передарили, украли и пр. Но в любой ситуации отвязывать учетку просто необходимо.

Проще всего сбросить гаджет до заводских настроек, предварительно выкачав из него все личные файлы, которые могут понадобиться в будущем.

И всем этот способ хорош, вот только он предполагает наличие устройства. А если, к примеру, оно было украдено и прямого доступа к гаджету больше не осталось? Для таких случаев разработчиками Google была предусмотрена быстрая, простая, но от этого не менее эффективная процедура удаленной отвязки учетной записи:

Заходим в техподдержку Google. Ищем раздел «Поиск телефона». В списке устройств, которые когда-либо использовали вашу учетную запись, выбираем те, что больше вам не нужны. Нажимаем «Выйти из аккаунта на устройстве». Подтверждаем свой выбор кнопкой «Выйти».

Если же вам просто мешает длинный перечень устройств, вылетающий при установке приложений через Google Play, то можно сбросить все лишнее придерживаясь следующей инструкции:

Заходим с компьютера в Google Play. Переходим в меню настроек (значок шестеренки). Находим список подвязанных устройств и просто убираем галочки с тех, которые утратили свою актуальность.

Важно!!! Таким способом Гугл-аккаунт не отвяжется, возвращаясь вновь и вновь, пока гаджет не будет сброшен до заводских настроек.

Инструкция по удалению на Самсунг, Xiaomi, Honor и других телефонах Андроид 2022 года

Чтобы не потерять данные, что неизбежно последует за восстановлением заводских настроек, можно удалить свой Гугл-аккаунт непосредственно через настройки смартфона.

И если у вас Android-устройство, придерживайтесь следующей инструкции:

Заходим в настройки. Переходим в раздел «Личные». Выбираем строку «Учетные записи и синхронизация». Справа выбираем нужную учетку по адресу электронной почты. Вызываем меню (3 точки в правом верхнем углу). Жмем на «Удалить учетную запись». Подтверждаем свой выбор.

Можно также удалить свою учетную запись одним махом, через Root Explorer. Для этого достаточно просто убрать с телефона файл «accounts.db».

Но для таких действий должны быть root-права.

Есть на смартфонах Андроид еще и трюк со сменой пароля. Так, если на другом гаджете сменить пароль учетной записи, то при попытке синхронизации данных на другом устройстве обязательно выплывет окно входа.

И вновь не забывайте, что это отнюдь не полное удаление, а просто выход из учетной записи!

Рабочий способ удалить связанный аккаунт на одном из Айфонов

С устройствами Apple дела обстоят куда проще.

Тут один единственный способ – удаление через Gmail:

Открываем приложение Gmail. В верхнем углу справа жмем на профиль. Переходим в раздел «Управление аккаунтами». Выбираем «Удалить с устройства». Подтверждаем свой выбор.

Обратите внимание: удаляя аккаунт с айфона, вы не уничтожаете его. Другими словами, вы всегда можете войти в него с другого устройства.

Бесспорно, синхронизированные под один аккаунт сразу нескольких устройств – это очень удобно. Однако, пользуясь таким преимуществом, нужно быть готовым к тому, что однажды может возникнуть необходимость отвязаться от того или иного гаджета.